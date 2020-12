Qactus (qactus.fr) est un site web complotiste francophone géré anonymement et publiant des fausses informations liées notamment à QAnon.

Comme le souligne le site de notation des médias NewsGuard, « de nombreux articles de Qactus.fr affirment que des personnalités politiques et des célébrités sont impliquées dans diverses activités criminelles, en coordination avec l’État profond. Le site partage aussi souvent des articles négatifs sur des personnalités progressistes et des leaders politiques, avec des sections entières consacrées au président Emmanuel Macron, à l’investisseur milliardaire et philanthrope américain George Soros, au Premier ministre canadien Justin Trudeau et au cofondateur de Microsoft Bill Gates. Les textes sont souvent repris sur d’autres sites favorables à QAnon, ou citent des messages anonymes supposément écrits par Q sur le forum8kun. Le site fait également la promotion de vidéos produites par des francophones qui adhèrent aux idées de QAnon, notamment les YouTubeurs Alexis Cossette-Trudel, Silvano Trotta et Mohamed Diallo. »

Le site relaie notamment les commentaires du complotiste américain Robert David Steele autour de la situation politique américaine, accusant Barack Obama d’être un traître et présentant Donald Trump et ses partisans comme d’authentiques patriotes américains [archive].

