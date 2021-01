Esprit Science Métaphysiques (espritsciencemetaphysiques.com), devenu en 2019 Esprit Spiritualité Métaphysiques (espritsciencemetaphysiques.com) apparaît en 2014. C’est un site administré anonymement qui se présente comme « site de spiritualité et d’ésotérisme qui cherche à élargir la pensée conventionnelle » et se fixant pour but « de vous faire découvrir de nouvelles façons de faire évoluer votre conscience et votre esprit. »

Avec 2,7 millions de visites par mois en 2019 (données SimilarWeb), près de 1,8 millions d’abonnés sur Facebook, 228.000 sur Instagram et 137.000 sur YouTube (avec plus de 11 millions de vues), Esprit Spiritualité Métaphysiques est un site particulièrement influent.

Pour le Décodex du Monde, il s’agit d’un site « peu fiable [qui] prétend avoir une dimension scientifique mais relaie souvent des informations basée sur des pseudo-sciences, comme l’astrologie, ainsi que de fausses informations. »

Ainsi, en 2014, Esprit Spiritualité Métaphysiques annonce trompeusement que « des documents de Wikileaks confirment l’existence de la vie extra terrestre ». En 2016 et 2017, le site récidive, affirmant qu’Edward Snowden aurait fait des révélations sur l’existence d’une espèce intelligente qui vivrait sous terre et que « le fait que cette affirmation dangereuse soit gardée secrètement du public est profondément inquiétant. » Le Monde a consacré un article de fact-checking à cette fausse information conspirationniste largement partagée.

